Freizeit : Kinder bringen Wassertretbecken in Gusterath auf Vordermann

Kinder bringen Wassertretbecken in Gusterath auf Vordermann

Jonas (11), Mia (12) und Hanna (11) Drexler haben in Eigenregie das Wassertretbecken in Gusterath sauber gemacht. Foto: Privat/Silvia Drexler

Gusterath Aus einer Radtour entsteht eine mehrwöchige Säuberungsaktion.

Bei einer gemeinsamen Fahrradtour kam Familie Drexler an dem Gusterather Wassertretbecken vorbei und bemerkte, wie heruntergekommen es aussah. „Wir fanden den Anblick sehr traurig“, sagt die zwölfjährige Mia. Sie und ihre beiden elfjährigen Geschwister Hanna und Jonas wollten etwas verändern.

So beschlossen die drei Geschwister, an Wochenenden und in ihrer Ferienzeit, nach und nach das Wasser abzuschöpfen, Algen aus dem Becken zu entfernen und das Becken wieder aufzupeppen.