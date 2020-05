Familien am Anschlag

Homeoffice mit Kindern – die Grenzen dieses Modells zeigen sich nach zehn Wochen Lockdown in vielen Familien. Foto: Inge Kreutz

Trier Das Homeschooling klappt, und wir haben die Situation im Griff: Das war das Stimmungsbild Trierer Eltern bei einer TV-Umfrage im März nach den ersten Tagen der Corona-Ferien. Neun Wochen später hört sich das in vielen Fällen ganz anders an.

Zuerst dachte Anna H. , sie hätte Glück: Ihrem Job in Luxemburg kann sie im Homeoffice nachgehen. Theoretisch. Doch schnell kam der Praxisschock, zu Hause mit ihren drei Jungs zwischen fünf und neun Jahren, in einer Wohnung ohne Garten.

Seit Wochen sitzt die Triererin nun morgens um 6 Uhr am Rechner und arbeitet. Wenn die Kinder wach werden, parkt sie sie erstmal vor dem Fernseher, um noch etwas Arbeitszeit zu gewinnen. Dann beschäftigt sie die kleineren Kinder und kümmert sich mit dem Ältesten um dessen Schulaufgaben. „Ich muss neben ihm sitzen, damit er nicht mit Legos spielt.“ Ständig laufen Wasch- und Spülmaschine, die Kinder streiten oder wollen etwas zu essen.

Die Kitas im Land sollen bis zum 8. Juni einen „eingeschränkten Regelbetrieb“ gewährleisten – für die meisten Kinder wird die Betreuungszeit deutlich geringer ausfallen als vor der Krise. Eltern, die wegen fehlender Betreuungsmöglichkeiten nicht arbeiten, können eine Lohnfortzahlung beantragen. Sie ist auf 67 Prozent des Nettolohns und höchstens 2016 Euro pro Monat beschränkt. Unter #elterninderkrise und #coronaeltern weisen Familien in den Sozialen Netzwerken auf ihre schwierige Situation hin und starten Petitionen für eine Verbesserung der Lage.

Die Schulen in Rheinland-Pfalz öffnen bereits seit Ende April nach einem Stufenplan, allerdings gehen die meisten Schüler nur tageweise und zu reduzierten Zeiten zum Unterricht.

So oft wie möglich geht Anna H. mit den Jungs nach draußen. „Aber manchmal ist tagsüber bei der Arbeit etwas Dringendes, dann klappt das nicht.“ Wenn ihr Mann um 15 Uhr nach Hause kommt, übernimmt er auf der Stelle die Kinder, sie setzt sich an den Schreibtisch. Vor 22 Uhr geht niemand ins Bett, damit am nächsten Morgen länger Ruhe ist.