Klüsserath : Familienfest der VG Schweich: Ein schöner Tag nicht nur für Kinder

Klüsserath Beim Familienfest der Verbandsgemeinde Schweich kamen erneut Menschen aus vielen Orten zusammen – dieses Mal in Klüsserath. Ein Verein trommelte schon mal für sein großes Rennwochenende im Juli.

Eine Familie ist extra aus Essen angereist zum Familienfest, was sich dank Freunden im Ort und Schwiegereltern in der Eifel anbot. Deutlich näher hat es Kerstin May aus Trittenheim. Ihr gefällt das Konzept des Familienfestes mit seinen wechselnden Austragungsorten. Es sei eine schöne Sache, in der VG so etwas für Kinder anzubieten. Für jeden Geschmack sei da etwas dabei, und auch für Eltern gebe es viele Möglichkeiten.