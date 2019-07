Führung : Familienführung im Landesmuseum

Trier Wie kelterten römische Winzer ihre Trauben? Mit welchen Sportarten konnte man im römischen Trier berühmt werden? Bilder aus Stein, Werkzeuge und andere Ausstellungsstücke geben bei der Familienführung „Händler, Winzer, Sportler – Berufe in der Römerzeit“ am Sonntag, 28. Juli, um 15.30 Uhr einen Einblick in die Berufe der Römer.

