Führung : Familienführung im Landesmuseum Trier

Trier Retiarius und Secutor sorgten schon in der Antike für Unterhaltung im Amphitheater. Doch wer in die Gladiatorenschule aufgenommen werden möchte, muss viel über Gladiatoren wissen.

Fit sein wie ein Gladiator? Bei der Familienführung (60 Minuten, maxmimal 25 Personen) „Gladiatoren – Helden der Arena!“ am Sonntag, 26. Januar, 15.30 Uhr, im Landesmuseum Trier, kommen Kinder ab 6 Jahren in Begleitung der Eltern ganz auf ihre Kosten. Die Teilnehmer entdecken spielerisch, was die heldenhaften Kämpfer so alles können mussten und probieren die Ausrüstung an. Abschließend wird noch ein Blick in die Sonderausstellung „Spot an! Szenen einer römischen Stadt“ geworfen und die filmische 3D-Rekonstruktion des Trierer Amphitheaters wird gezeigt. Eintritt: (Familienermäßigung vorhanden) zuzüglich 2 Euro pro Erwachsener.