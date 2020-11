Kirche : Gottesdienst mit gefüllten Socken

Trier (red) „Bunt und lustig“ wird es laut einer Mitteilung am Sonntag, 6. Dezember in der Evangelischen Kirche zum Erlöser, der Konstantin-Basilika.

Für die Kleinsten wird es an dem Abend eine ganz besondere Überraschung geben: Alle Kinder können noch bis zum 29. November eine frisch gewaschene Socke in der Basilika abgeben. Außerdem soll ein Zettel mit dem Vor- und Nachnamen des Kindes in die Socke gelegt werden.