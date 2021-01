Konzertreihe : Zuschauer suchen Bands für drei Konzerte aus

Info

Es gibt 25 teilnehmende Bands: Astrid & Co, BeosPhyxs, Blues­aorsch, Borsch4Breakfast, ­Curves ’n’ Edges, D. King’s Club Band, Feeling Grooovy, Funkstille, Graustufe West, Gravedigger Jones, Into Something, Jawknee Music, Kannkind, Kuß ’n’ Groove, Martha, Michael Winter und Coco blamed the Cat, New Vintage, Sina Philipps Band, Soul Cantina, Steil&Hart, The Blue Swinging Dixies, The Gypsies, The Sure­dreams, Viva La Vida und Wutzdog. Die drei Bands mit den meisten Stimmen erhalten jeweils eine Auftrittsmöglichkeit.

Online abstimmen unter: www.trier-info.de/wunschbrunnenhof