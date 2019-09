Tattoo Convention in der Trierer Messeparkhalle. Foto: TV/Martin Seng

Trier-Euren Der Messepark als Treffpunkt für alle, die Farbe und Metall unter ihrer Haut mögen. Nicht-Tätowierte oder Ungepiercte sind auf der siebten Trierer Tattoo-Convention in der Minderheit, doch auch auf sie übt die Welt der Körperkunst eine Faszination aus.

Totenköpfe auf dem Arm, das weit aufgerissene Maul eine Wolfes auf dem Rücken, Schmetterlinge auf den Schenkeln – Die Motive, die man sich unter die Haut stechen lässt, sind eine Frage des Geschmacks. Auf der Tattoo Convention sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, und so sieht man jedes erdenkliche Motiv. Von Filmszenen über Tiere bis hin zu abstrakten Zeichnungen ist alles vertreten.

Doch die Tattoos sind bei Weitem nicht das einzige, das auf der Messe präsentiert wird. Denn es ist die gesamte Körperkunst, die im Vordergrund steht. Dazu zählen auch Piercings, Ohrringe, Tunnel und sonstiges Metall, das man sich in seinen Körper hineinarbeiten kann. Warum Menschen so etwas machen, ist für Besucherin Sabine Tschier klar: „Es ist einfach so, als ob man sich von der Masse abhebt. Man fällt auf, wenn man Tattoos oder Piercings hat. Und man kann sich kreativ ausleben.“