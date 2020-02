Fastenzeit : Erneuerung des Glaubens in der Pfarreiengemeinschaft Schweich

Schweich Die Pfarreiengemeinschaft Schweich lädt an den Fastensonntagen unter dem Motto „Unterwegs nach Emmaus“ zu Fastenwegen unter Einbeziehung des Gottesdienstes in die Pfarrkirche Schweich ein.

Der Fastenweg soll inspirieren und ermutigen mit Gebet, Lied, Besinnung, Austausch und der Feier der Eucharistie einen vertieften Zugang zum Glauben zu erneuern. Thema am Sonntag, 1. März, ist „Die Versuchung Jesu – Wenn Gott uns in Versuchung führt“. Um 18 Uhr beginnt die Vorbereitung der Eucharistiefeier, die sich um 18.30 Uhr anschließt, unterstützt von musikalischen und textlichen Anregungen. Infos: 0170/7271050 oder per E-Mail an muh.knobloch@t-online.de