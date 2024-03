Fastnacht in Wasserbillig Nachtumzug zieht Tausende Besucher an - Endlich ist auch der Heuschreckwagen dabei (Fotos)

Als illuminierter Nachtumzug haben sich pünktlich um 18.11 Uhr insgesamt 50 Fuß- und Wagengruppen durch die Innenstadt von Wasserbillig geschlängelt. Der Tradition folgend schenken Jungen einem Mädchen, das sie mögen, ein süßes, dekoriertes Gebäck in Brezelform. Wenn das Mädchen den Jungen auch mag, gibt sie ihm am Ostersonntag ein Schokoladenei zurück. Die Wasserbilliger Bratzelgecken haben diese Tradition vor 20 Jahren wieder aufleben lassen und die „Kavalkad“ in Wasserbillig neu organisiert.