Fastnacht : Andere Öffnungszeiten bei der Arbeitsagentur

Trier Bei der Arbeitsagentur Trier, der Familienkasse und den Jobcentern gelten über Fastnacht geänderte Öffnungszeiten. Am Weiberdonnerstag, 20. Februar, sind alle Dienststellen der Agentur für Arbeit Trier nur vormittags geöffnet.

In Trier, Gerolstein, Saarburg und Wittlich schließen die Pforten um 12.30 Uhr, in Bitburg um 12 Uhr.

Am Rosenmontag, 24. Februar, ist die Agentur für Arbeit Trier an allen Standorten – Trier, Saarburg, Wittlich und Gerolstein – geschlossen, ebenso die Familienkasse in Trier und das Jobcenter Trier-Saarburg.