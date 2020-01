Parteien : FDP ist froh – aber nicht mit dem Stadtrat

Trier Nach einem erfolgreichen Wahljahr 2019 ist der FDP-Kreisverband Trier optimistisch in die kommenden zwölf Monate gestartet. Deutliche Kritik auf ihrem Parteitag 2020 gab es aber an den „neuen Zuständen“ im Trierer Stadtrat.

Ein Sitz mehr im Stadtrat, Zugewinne in allen Ortsbeiräten, nach langer Zeit wieder ein von der FDP mit Joachim Gilles besetztes Ortsvorsteheramt und Beteiligung an zahlreichen kommunalen Gremien – da fällt dem Vorsitzendem Tobias Schneider in seinem Tätigkeitsbericht der Rückblick auf 2019 leicht.