Parteien : Tobias Schneider will FDP-Chef bleiben

Trier Die Trierer FDP wählt am Montag, 20 Januar, 19 Uhr, ihren Vorstand neu. Der Kreisparteitag findet statt im Balkensaal des Bürgerhauses in Trier-Nord, Franz-Georg-Straße 36. Tobias Schneider, FDP-Vorsitzender seit Oktober 2011, tritt erneut für das Amt an.

„Der gesamte geschäftsführende Vorstand wird wohl wieder kandidieren“, erklärte Schneider auf TV-Nachfrage. Bislang zeichnet sich kein Gegenkandidat ab für den 34-jährigen Schneider, der auch Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion ist.

Seine bisherigen Stellvertreter im Parteivorstand sind Katharina Haßler (36), die ebenfalls für die FDP im Stadtrat sitzt, und Peter Berens (57).