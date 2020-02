Konzert : Feelin’ Grooovy in der Karlsmühle in Mertesdorf

Mertesdorf Wer kennt sie nicht, „Sound of Silence“, „Mrs. Robinson“, oder „Bridge over troubled water“, die Hits von Simon & Garfunkel. Am Mittwoch, 26. Februar, 20 Uhr, gibt die Band Feelin’ Grooovy in der Karlsmühle in Mertesdorf ein Konzert, und zelebriert die zeitlose Musik des Duos.



