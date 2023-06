Nach zehnjähriger Pause zurück Fest auf der Trierer Römerbrücke: Darauf müssen sich Autofahrer einstellen

Trier · Am Samstag geht es auf der Trierer Römerbrücke rund: Zum ersten Mal seit 2013 findet dort wieder ein Fest statt. Die Brücke wird dafür komplett gesperrt. Was das Fest zu bieten hat und was die Sperrung für den Verkehr bedeutet.

09.06.2023, 08:05 Uhr

Morgen ist es wieder so weit: Es findet ein Fest auf der Römerbrücke statt. Foto: TV/Josef Tietzen

Von Jannis Müller