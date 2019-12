Konzert : Feier zum 50. Jahrestag in Welschnonnen in Trier

Trier (red) Zum Jubiläum „50. Jahrestag der Übertragung der Welschnonnenkirche in die Obhut der Marianischen Bürgersolitarität Trier (MBS)“ findet am Samstag, 7. Dezember, um 19 Uhr ein Konzert in der Welschnonnenkirche Trier statt.

