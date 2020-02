Gottesdienst : Feierabendmahl in Trier

Trier Die Evangelische Kirchengemeinde Trier lädt am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr zum Feierabendmahl in den Caspar-Olevian-Saal am Willy-Brandt-Platz in Trier ein.



Das Feierabendmahl ist eine Gottesdienstform, die von den Evangelischen Kirchentagen bekannt ist. Es geht darum, am Ende der Woche die Arbeit ruhen zu lassen und den Alltag zu unterbrechen. „Was hat mich in der Woche beschäftigt? Was nehme ich mit und was möchte ich hinter mir lassen?“ Im Gottesdienst erfahren die Besucher von Gottes Mitgehen und spüren es im Hören auf sein Wort und im Schmecken seiner Gaben.