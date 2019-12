Konzerte : Feierliche Weihnachtsmusik

Foto: Durakkord

Zemmer/Trier (red) Das Vokalquartett Durakkord lädt zu zwei feierlichen Weihnachtskonzerten ein. Am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr sind die vier Musiker in der Pfarrkirche St. Remigius in Zemmer zu erleben, am Montag, 23. Dezember, um 19 Uhr singt das Quartett in der Welschnonnenkirche in Trier.

