Kirche : Festlicher Advent im Dom an allen vier Samstagen

-+- WG: 1211 G MUSS Professor in Wien - Triers Domkapellmeister Thomas Kiefer__________________________________ Von: Lokalredaktion Trier Gesendet: Sonntag, 6. November 2016 21:40:49 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien An: Trierer Woch Betreff: 1211 G MUSS Professor in Wien - Triers Domkapellmeister Thomas Kiefer ________________________________ From: Thomas Kiefer Sent: Sunday, 06 November 2016 21:39:33 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna Subject: Pressemeldung: Professor in Wien - Triers Domkapellmeister Thomas Kiefer Pressemeldung Dommusik Trier vom 6.11.2016: Professor in Wien: Triers Domkapellmeister Thomas Kiefer Mit dem 1. Oktober 2016 wurde Thomas Kiefer zum Professor f¸r Chorleitung an der Universitat f¸r Musik und Darstellende Kunst Wien berufen. Er tritt dort die Nachfolge von Erwin Ortner an. Der Trierer Dommusik bleibt er als Domkapellmeister mit reduziertem Beschaftigungsumfang erhalten. Thomas Kiefer ist in Wien kein Unbekannter. Noch wahrend seines Aufbaustudiums in der Chorleitungsklasse von Anders Eby an+SEP+ -+- WG: 1211 G MUSS Professor in Wien - Triers Domkapellmeister Thomas Kiefer__________________________________ Von: Lokalredaktion Trier Gesendet: Sonntag, 6. November 2016 21:40:49 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien An: Trierer Woch Betreff: 1211 G MUSS Professor in Wien - Triers Domkapellmeister Thomas Kiefer ________________________________ From: Thomas Kiefer Sent: Sunday, 06 November 2016 21:39:33 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna Subject: Pressemeldung: Professor in Wien - Triers Domkapellmeister Thomas Kiefer Pressemeldung Dommusik Trier vom 6.11.2016: Professor in Wien: Triers Domkapellmeister Thomas Kiefer Mit dem 1. Oktober 2016 wurde Thomas Kiefer zum Professor f¸r Chorleitung an der Universitat f¸r Musik und Darstellende Kunst Wien berufen. Er tritt dort die Nachfolge von Erwin Ortner an. Der Trierer Dommusik bleibt er als Domkapellmei Foto: wh_wst <wh_st@volksfreund.de>+SEP+wh_wst <wh_st@volksfreund.de>