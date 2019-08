Verkehr : Update: Feiertag in den Nachbarländern - Alle Trierer Parkhäuser sind voll

Volle Parkhäuser... Foto: TV/Screenshot Stadtwerke Trier

Trier Parkhäuser voll, Stau auf den Straßen. Wer heute in die Trierer Innenstadt zum Shopping will, muss sich auf Schlangen und Wartezeiten einstellen. Der Grund: Im Saarland, in Luxemburg und Belgien ist heute Feiertag.

Die Trierer Parkhäuser sind bereits voll. Lange Schlangen haben sich Stand 10.30 Uhr allerdings noch nicht gebildet. Grund für die ungewöhnliche Auslastung ist Mariä Himmelfahrt. In Rheinland-Pfalz ist dies zwar kein Feiertag, dafür aber im Saarland, in Luxemburg, Belgien und Frankreich. Auch viele Menschen aus der Region haben als Luxemburg-Pendler heute frei und daher Zeit um in Trier einkaufen zu gehen.

Foto: Marius Kretschmer

Mit dem Ansturm wurde im Vorfeld bereits gerechnet und daher reagiert: Die City-Initiative Trier und die Stadtwerke Trier wollen die Innenstadt entlasten, und bieten dazu am heutigen Tag einen kostenlosen Shuttlebus-Service vom Messepark-Parkplatz in den Moselauen an, der bereits seit 10.15 Uhr alle zehn Minuten die Konstantin-Basilika ansteuert. Der letzte Bus zurück fährt um 20.11 Uhr.

Trotz der überfüllten Parkhäuser und Straßen verteilen sich die Menschen gut in der Altstadt und nirgends staut es sich sehr. Das Wetter ist sehr wechselhaft, meist hält sich der Regen aber in Grenzen. Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative Trier, ist mit der Situation Stand 14.30 zufrieden, rechnet allerdings mit noch mehr Besuchern am späten Nachmittag.