Von der Mosel nach Berlin Ein Trierer beim Spiegel

Die Gegentore, sie wurmen ihn schon. Muss man sich auch mal vorstellen: 15 Buden in fünf Spielen. Nicht auszudenken, was Fußball-Souffleure wie Lothar Matthäus oder Mario Basler zu derartig bitteren Zahlen zu sagen hätten. Schonungslos wären sie, die Analysen, so viel steht fest. 15 Buden in fünf Spielen – immerhin, eine Erklärung, die hat Felix Bohr dann doch: Der Stammtorwart, er sei bei zwei Spielen verhindert gewesen, es hätten Leute ins Tor gemusst, die dort eigentlich nichts zu suchen haben, wirklich gar nichts. Er zum Beispiel, ein „absoluter Fliegenfänger“, wie der 41-Jährige gesteht. Dann lacht er.