Trier Felix Bohr präsentiert im Rahmen des Kollquiums des Arbeitskreises für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Trier sein neues Buch „Die Kriegsverbrecherlobby. Bundesdeutsche Hilfe für im Ausland inhaftierte NS-Täter“.

Im Anschluss an die Präsentation am Mittwoch, 4. Dezember, 19 Uhr, in der Volkshochschule Trier findet eine Podiumsdiskussion statt und es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.