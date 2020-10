Wein : Wohnzimmer-Weinprobe hat sich gelohnt

Fell Die Teilnehmer bei der Feller-Markt-Weinprobe haben in diesem Jahr online getestet.

m Jahr 2020 ist einiges anders als gewohnt. So auch am dritten Wochenende im September in Fell, an dem normalerweise jedes Jahr der Feller Markt tausende Besucher in die von Weinbergen umgebene Gemeinde zu einem der größten Weinfeste der Mittelmosel lockt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste auch der Feller Markt dieser Situation Tribut zollen und das Weinfest musste abgesagt werden.