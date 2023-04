Konzert in Bergmannstracht Familiär und traditionsreich – das macht die Feller Bergmannskapelle aus

Am 1. Mai 1997 wurde das Besucherbergwerk in Fell eröffnet. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte das 25. Jubiläum im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden. Das wird nun nachgeholt. Am 29. und 30. April veranstalten die Verantwortlichen des Bergwerks ein Programm, das den Besuchern die Arbeit unter Tage und die Geschichte des Bergbaus in Fell näherbringen soll.