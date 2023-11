Sanierung soll 2024 beginnen A1-Brücke bei Fell - warum nur die Spur Richtung Moseltal gesperrt ist

Aus demselben Grund waren im Mai schon auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite der Brücke Fahrstreifen vorübergehend gesperrt gewesen. Auch dort waren bei einer Streckenkontrolle Schäden an den Fahrbahnübergängen entdeckt worden. Auf der gesamten Brücke – sowohl in Fahrtrichtung Hochwald/Saarbrücken als auch in Richtung Trier/Moseltal – gilt im Übrigen seit dem Frühjahr Tempo 80. Diese Geschwindigkeitsreduzierung ist laut der Autobahn GmbH notwendig, da auch an anderen Stellen auf der Brücke die Fahrbahnen Schäden und Unebenheiten aufweisen. Diese sind bislang nur provisorisch geflickt worden. Das Tempolimit solle bis zum Abschluss der Brückensanierung bestehen bleiben, die für das erste Quartal 2024 angekündigt ist. Das Großprojekt soll starten, sobald die Sanierung des A1-Abschnitts zwischen Mehring und Reinsfeld abgeschlossen ist. Zuletzt hieß es, dies werde für Ende Januar 2024 angepeilt. Mitte Dezember sollen voraussichtlich die erneuerten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mosel wieder uneingeschränkt befahrbar sein.