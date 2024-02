Vorarbeiten laufen schon Sanierung der A1-Brücke bei Fell: Wann es losgeht und womit Verkehrsteilnehmer rechnen müssen

Es sind die Vorboten der nächsten Großbaustelle an der A1: An der Fellerbachtalbrücke zwischen Moseltal und Hochwald sind demnächst die Baumaschinen zu Gange, einzelne Fahrstreifen sind bereits gesperrt. Es handelt sich um vorbereitende Arbeiten für die umfangreiche Sanierung der Brücke, die die Autobahn GmbH, Niederlassung West, für das erste Quartal 2024 angekündigt hatte. In einer Pressemitteilung gab die Behörde am Freitag nähere Details zu dem Projekt bekannt und dazu, was auf die Verkehrsteilnehmer zukommt.