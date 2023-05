Auszeichnung Felsenhaus in Pallien unter die besten Ferienhäuser Deutschlands gewählt – wir haben uns dort umgesehen (Fotos)

Als älteste Stadt Deutschlands zieht Trier viele Touristen an. Zahlreiche Wahrzeichen wie die Porta Nigra, die Kaiserthermen oder die Konstantinbasilika locken Menschen an, um in der Stadt an der Mosel Urlaub zu machen. Seit Neuestem befindet sich in Trier eine der „Top Five“-Ferienunterkünfte in ganz Deutschland: Das Felsenhaus in Trier Pallien von Petra Schütte ist das einzige Ferienhaus in Rheinland-Pfalz, dem diese Ehre zukommt.