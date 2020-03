Weltfrauentag : „Feminismus radikal, ihr lasst uns keine Wahl“

Trier Beim ersten Frauentag 1911 ging es um Gleichberechtigung und Wahlrecht. Mehr als hundert Jahre später gehen in Trier junge Menschen auf die Straße.

Organisiert hat den Aktionstag auf dem Kornmarkt und die Demo das neue Trierer Bündnis Weltfrauentag (siehe Info). Besucher informieren sich über feministische Themen, einige lernen in einem Workshop Handgriffe, um sich im Notfall verteidigen zu können, andere hören von grausamen Schicksalen. Auf Bannern sind am Stand des Deutsch-Kurdischen Gesellschaftszentrum Sara Gesichter von Frauen zu sehen, die ermordet wurden. Das sagt Münevver Kaplan. Ruth Petri vom Frauennotruf ist eine der Sprecherinnen an diesem Tag, sie informiert, dass in Deutschland alle drei Minuten eine Frau vergewaltigt wird.

Pippi-Lotta, Handwerkerin, Mitte 20, macht mit bei Stella Nigra – Anarchistisches Kollektiv/Plattform Trier. Ihren echten Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Sie hat Dienst im Wellnesszelt. Ein Ort, an den sich Menschen zurückziehen können, die von den Themen emotional aufgewühlt sind. Wer reden möchte, kann wählen, ob mit einer Frau oder einem Mann. Sexismus erlebe sie als Frau im Handwerk ständig, sagt Pippi-Lotta. In ihrer Familie gebe es viele starke Frauen, die hätten kämpfen müssen, um stark sein zu dürfen, erzählt sie. Aber es müsse noch um vieles gekämpft werden. Frauen leisteten etwa hauptsächlich Reproduktionsarbeit – also sie kochen, putzen, kümmern sich emotional um Familienmitglieder. Allein zu kämpfen sei sehr mühsam, sie sei heilfroh, sich mit anderen organisieren zu können.

Während Besucherinnen in der feministischen Bibliothek in einem Zelt auf dem Kornmarkt in Büchern schmökern, miteinander reden, oder aufschreiben, was sie bewegt, finden in Trier weitere Veranstaltungen zum Weltfrauentag statt: Im Kurfürstlichen Palais referiert Julia Sander auf Einladung des Zonta Clubs Trier darüber, wie Frauen in Unternehmen leichter an die Spitze kommen können, im Simeonstift geht es um Frauen, die Spuren in Trier hinterlassen haben, im Rheinischen Landesmuseum um Frauenbilder in der Antike – und die städtische Frauenbeauftragte Angelika Winter hat zu einem Filmnachmittag ins Broadway-Kino eingeladen.