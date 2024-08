Zwei Wochen Auszeit Ferienfreizeit in Trier: Kinder und Jugendliche aus Isjum finden Erholung vom Krieg

Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Weihbischof Jörg Michael Peters begrüßten die Kinder und Jugendlichen aus der Trierer Partnerstadt Isjum in der Ostukraine in Trier. Vor dem Rathaussaal brachten sie im Partnerstädte-Fahnenrondell eine Fahne aus Isjum an. Das Wappen der Stadt zeigt drei blaue Weinreben.

Foto: Presseamt Trier