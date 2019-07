Workshop : Ferienkurs für kleine Bildhauer in Trier

Trier Einmal selbst Bildhauer sein. Das können Kinder zwischen 8 und 12 Jahren für zwei Tage in einem Ferienworkshop im Museum am Dom in Trier ausprobieren.

Unter fachkundiger Anleitung werden sich die Kinder zunächst zeichnerisch mit den Objekten beschäftigen, bevor sie sich mit Arbeiten in Ton und schließlich in Stein ausprobieren können. Dabei lernen sie spielerisch, wie sie sich am besten einer Form annähern, und welche Möglichkeiten die verschiedenen Materialien und Methoden bieten.

Der Workshop findet am 15. und 16. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr statt. Der Kurs erstreckt sich über beide Termine und kostet inklusive Material 20 Euro pro Teilnehmer. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Kinder begrenzt.