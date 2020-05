Betreuung : Ferienprogramm soll Eltern entlasten

Trier Die Träger der Jugendhilfe und die Stadt Trier entwickeln ein Betreuungskonzept für die großen Ferien. Insbesondere soll Familien geholfen werden, deren Nachwuchs schon in den vergangenen Wochen zu Hause bleiben musste.

In den Schulen hat nach und nach der Vor-Ort-Betrieb wieder begonnen. Und auch in den grundsätzlich immer noch geschlossenen Kitas sind die Aufnahmekriterien gelockert worden und mehr und mehr Kinder in der Notbetreuung.

Doch die nächste Betreuungslücke tut sich bereits auf: die Sommerferien. Der Schulunterricht pausiert ab Anfang Juli für sechs Wochen, Kitas haben in dieser Zeit in der Regel drei Wochen lang geschlossen.

Schon ohne Corona stehen insbesondere Alleinerziehende während der großen Ferien häufig vor der Frage, wie und wer ihre Kinder in den langen Wochen betreut. Ferienfreizeiten sind häufig ausgebucht und für kleinere Kinder ohnehin nur selten geeignet. Im bevorstehenden Sommer sind die Kapazitätsprobleme noch einmal größer: Zum einen haben viele Eltern wegen monatelangen Schließung von Kitas und Schulen ihren Jahresurlaub bereits oder so gut wie aufgebraucht. Und etliche Ferienfreizeiten von Vereinen und Einrichtungen sowie jährlich organisierte Ausflüge fallen ins Wasser, weil sie wegen der weiterhin geltenden Regeln zum Infektionsschutz nicht möglich sind.

Mehrere freie Träger und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe haben allerdings bereits Ideen entwickelt, wie Kinderbetreuung in diesen besonderen Sommerferien trotzdem stattfinden kann. Dass die Vorschläge in ein schlüssiges Konzept gegossen werden sollen, hat der Trierer Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen.