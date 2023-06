„BrückenGlück meets Moonwalker“ Fest auf der Trierer Römerbrücke: Das ist am Samstag und Sonntag geboten

Für die Auto- und Fahrradfahrer ist die Römerbrücke von 12 Uhr am 10. Juni bis 12 Uhr am 11. Juni gesperrt. Wer trockenen Fußes die Moselseite wechseln will, muss eine Umleitung fahren. Alternativen zur Römerbrücke sind die Kaiser-Wilhelm-Brücke und die Konrad-Adenauer-Brücke.