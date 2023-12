Völlig neues Konzept Straßenfest adé: Wie geht es weiter mit dem Fest der Römischen Weinstraße in Schweich?

Die Kosten für das Fest der Römischen Weinstraße in Schweich sind in diesem Jahr exorbitant explodiert. Gleichzeitig hagelt es immer mehr Kritik seitens der Anwohner, die sich von Sperrungen und Lärm gestört fühlen. Die Verbandsgemeinde hat nun reagiert und in der Nachtragshaushaltssitzung ein neues Konzept vorgestellt.