Endlich wieder nach der Jahren Pause Fest der Römischen Weinstraße: Schweich feiert seine Partnerschaften

Das Fest der Römischen Weinstraße nach der Pandemie, unter vielen neuen Bedingungen auf die Beine gestellt, ist wieder da. „Das Fest soll uns wieder näher zusammenbringen“, wünschte sich Verbandsbürgermeisterin Christiane Horsch in ihrer Begrüßungsansprache am Freitagabend. In den letzten drei Jahren wurde es schmerzlich vermisst. Ebenso wie die Freunde aus den Partnergemeinden Murialdo (Italien), Krokowa (Polen) und Portishead (England), auf die ein festliches Programm wartete.