Endlich wieder feiern Musik, Wein, Kirmes: Das wird auf dem Fest der Römischen Weinstraße in Schweich geboten

Schweich · Drei Jahre lang konnte in Schweich nicht gefeiert werden, nun kehrt das Fest zurück. Auf was dürfen sich die Gäste freuen? Und was hat das Fest der Römischen Weinstraße in diesem Jahr mit der Krönung von Charles III. zu tun?

02.05.2023, 06:16 Uhr

Auf dem Foto: v.l.n.r.: Die „Macher“ hinter den Kulissen - Stefan Vecellio (2. Vorsitzender Gewerbeverband Schweich), Ute Wagner, Partnerschaftsbeauftragte der Verbandsgemeinde, Jochen Conrad (Tourist-Information Römische Weinstraße und Verein Römische Weinstraße). Neu entwickelt wurden für das diesjährige Fest der Römischen Weinstraße einheitliche transparente Weinkarten für die Weinstände. Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato

Unter dem Motto: „Stoßen Sie an auf die Römische Weinstraße und feiern Sie das Leben!“ ist das erste große Fest vom 5. bis 7. Mai in Schweich nach Corona für die Veranstalter fast wie ein Neustart. „Wir haben uns so lange nicht gesehen wegen Corona und feiern das auch, insbesondere unser Partnerschaftsfest mit Krokowa und Murialdo“, sagt Bürgermeisterin Christiane Horsch.