Schule : Schulfest der Grundschule am Dom abgesagt

Trier (red) Der für den 20. Juni geplante „Tag der offenen Tür“ an der Grundschule am Dom, Dominikanerstraße 5 in Trier, muss wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Eltern, die ihr Vorschulkind für das kommende Schuljahr 2021/2022 an der Grundschule anmelden wollen, können sich in eine Interessierten– Liste eintragen lassen, die Schule wird Ende Juni dann Kontakt aufnehmen und die Kinder zum 30-minütigen Anmelde- und Kennenlerngespräch im August einladen.



