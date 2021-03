Musik : Festamt zum 200. Geburtstag von Georg Schmitt

Trier (red) In diesem Jahr jährt sich zum 200. Mal der Geburtstag des Trierer Komponisten Georg Schmitt (1821-1900). Aus diesem Anlass findet am Donnerstag, 11. März 2021, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin ein Festamt mit Werken von Georg Schmitt und seinen Zeitgenossen È.

