Glaube : Festgottesdienst mit Kräuterweihe

Trier (red) Anlässlich des Hochfestes Mariens Aufnahme in den Himmel (Maria Himmelfahrt) findet am Samstag, 15. August, 19 Uhr in der Trierer Welschnonnenkirche eine Eucharistiefeier mit Kräuterweihe statt.

Präses Pfarrer Ulrich Laux leiten die Feier. Domorganist Josef Still wird den Festgottesdienst musikalisch begleiten, bei dem die Sopranistin Ljudmila Schuler Marienlieder vortragen wird.