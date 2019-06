Veranstaltung : Festival in der Neustraße: Sperrung für Autos

Trier Während des Neustraßenfestivals am Samstag, 22. Juni, ist die Neustraße in Trier ab Einmündung der Kaiserstraße von 10 bis etwa 22 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in der Neustraße dann auch keine Parkmöglichkeiten bestehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Bewohner von Germanstraße und Gervasiusstraße können ihre Wohnungen über die Rahnenstraße erreichen.