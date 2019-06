Veranstaltung : Festival mit Musik und Kinderprogramm

Trier Die Interessengemeinschaft Neustraße lädt am Samstag ab 12 Uhr ein. Autos haben dann Fahrverbot.

Die Interessengemeinschaft Neustraße in Trier lädt zum 3. Neustraßen-Festival am Samstag, 22. Juni, von 12 bis 18 Uhr ein. Den ganzen Nachmittag über gibt es bei freiem Eintritt Musik und Unterhaltung in der kompletten Straße, die für den Verkehr gesperrt wird. DJs, Livemusiker und weitere Künstler wie Stelzenläufer sorgen für Kurzweil. Sponsoren unterstützen die Auftritte. Biertasting, Weingüter und Streetfood Specials mit vielen Sitzgelegenheiten auf der Straße runden das Angebot ab. Auch Kinder kommen nicht zu kurz. Sie können Stoffbeutel bemalen, Buttons selber machen, malen, filzen und sich schminken lassen. Unter anderem wird bei trockenem Wetter die Hüpfburg des Trierischen Volksfreunds aufgestellt, der zudem die Band „Gehörgäng“ an den Start bringt. Unter dem Motto „Natürlich Neustraße“ laden Geschäfte zum Bummeln ein.