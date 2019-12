Musik : Festliche Klänge mit Sängerknaben

Trier Die Trierer Sängerknaben gestalten an Heiligabend, 24. Dezember, zusammen mit Instrumentalisten des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier sowie Klauspeter Bungert an der Orgel ihre musikalische Feierstunde in der Kloster- und Krankenhauskirche der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf in Trier.

