Besinnliches : Festliche Musik zu Weihnachten im Trierer Dom

Trier Alle vier Chöre der Dommusik und Instrumentalisten laden über Weihnachten zu festlicher Musik ein: In der Heiligen Nacht eröffnet das Holzbläserquintett „Windspiele“ um 22.15 Uhr die musikalische Einstimmung. Dazu erklingt Orgelmusik von Max Reger.

Im Pontifikalamt am ersten Weihnachtstag um 10 Uhr singt der Mädchenchor am Trierer Dom und der Kathedraljugendchor gemeinsam mit dem Domchor. Begleitet werden die Sänger vom Schöneck-Ensemble Koblenz. Die Pontifikalvesper um 18 Uhr wird von der Vesperschola der Dommusik gestaltet.

Im Festhochamt des zweiten Weihnachtstages um 10 Uhr erklingen die Missa brevis in G von W.A. Mozart für Chor und Orchester und weihnachtliche Liedsätze. Wilhelm Häßlers Allegro di molto beschließt die Feier. Es singen die Trierer Domsingknaben, begleitet vom Schöneck-Ensemble Koblenz. Solisten sind Antonia Lutz (Sopran), Noriko Kaneko (Alt), Marc Dostert (Tenor) und Vinzenz Haab (Bass).

Im großen Weihnachtskonzert am Abend des zweiten Weihnachtstages um 18 Uhr werden Werke von Händel, Bach und Corelli aufgeführt. Es singen der Trierer Domchor und der Kathedraljugendchor Trier. Es spielt das Barockorchester L’arpa festante München. Die Solisten sind Anna-Sophie Brosig (Sopran), Marion Eckstein (Alt), Georg Poplutz (Tenor) und David John Pike (Bass). Die Leitung hat Domkapellmeister Thomas Kiefer.

Karten gibt es in der Dominformation Trier, in Vorverkaufsstellen, unter www.ticket-regional.de und an der Abendkasse ab 15 Uhr.