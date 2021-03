Schule : Festliche und kreative Abschlussfeier

Trier 73 Jungen und Mädchen vom Auguste-Viktoria-Gymnasium haben ihr Abitur in der Tasche. Mit ihrem Motto: „Abisaurus Rex – das Ende der Kreidezeit“ nahmen sie die veränderten Bedingungen im Zuge der Digitalisierung auf die Schippe.

Ein Abitur am AVG ohne festliche Feier? Den besonderen Bedingungen angepasst reagierte die Stufe kreativ und organisierte während der Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen eine virtuelle Feier, die inhaltlich der sonst üblichen in nichts nachstand. Alle Reden und Preisvergaben wurden im Vorfeld durch die Podcast-AG des AVG aufgenommen und geschnitten. Am Freitagabend versammelte sich die Abiturientia in feierlicher Kleidung vor dem heimischen Bildschirm. Der Festakt wurde unter der technischen Leitung von Frederik Reiter live durch Stephanie Marx und Lena Naumes moderiert übertragen.