Polizei : Passanten stellen Ladendieb

Trier Ein Kaufhausdetektiv und zu Hilfe eilende Zeugen haben einen flüchtenden Mann an der Trierer Konstantin-Basilika gestoppt.

Dramatische Szenen haben sich am Samstag in der Trierer Innenstadt abgespielt. Ein Augenzeuge hat sich inzwischen beim Trierischen Volksfreund gemeldet und den Fall erzählt. Die Polizei bestätigt die Festnahme eines mutmaßlichen Diebs, der schon zuvor zur Fahndung ausgeschrieben war.

Der Zeuge Jens Mollenhauer ist an dem Samstag Gast und Dozent bei der Arbeitsgemeinschaft Frieden. Der Zivilcouragetrainer aus Hamburg wirkt bei einer Fortbildung für Zivilcouragetrainer im Rahmen eines bundesweiten Netzwerks mit. Nach dem Ende des Seminars besichtigt er am frühen Abend mit seiner Familie die Trierer Altstadt. Vor dem Eingang der C&A-Filiale in der Konstantinstraße sieht er zufällig, wie drinnen offenbar ein Kaufhausdetektiv einen jungen Mann festhält. Als der Mann sich losreißt und zum Ausgang spurtet, will sich Mollenhauer ihm dort in den Weg stellen. Doch der Flüchtende entkommt.

Die Verfolgung Der Detektiv und Mollenhauer verfolgen den Mann und fordern ihn auf, stehen zu bleiben. Mehrere Passanten versuchen, ihn an der Flucht zu hindern, andere rufen Hilfe. Laut dem Zivilcouragetrainer wirft der Mann einen Schirm in Richtung der Passanten und schreit, er habe ein Messer. Auf dem Platz vor der Konstantin-Basilika kommt es zum Kampf. Der Detektiv und die Helfer schaffen es mit vereinten Kräften, den sich heftig wehrenden Mann zu fixieren. In seiner Jackentasche finden sie statt eines Messers eine Art spitze Zange. Schließlich trifft die alarmierte Polizei ein und nimmt den Mann fest.

Die Ermittlungen Auf TV-Anfrage bestätigt Karl-Peter Jochem, Sprecher des Polizeipräsidiums, den Vorfall. Nach bisherigen Ermittlungen habe der Verdächtige versucht, bei C&A Kleidung zu stehlen. Ein Detektiv habe beobachtet, wie er in der Umkleidekabine Sicherheitsetiketten von den Kleidungsstücken entfernt habe. „Als der Detektiv den Mann ansprach, hat der ihn offenbar umgestoßen und ist geflüchtet“, schildert Jochem die Situation. Vor der Basilika hätten der Detektiv und Helfer den Mann gestellt und überwältigt.

Im Rucksack des Verdächtigen fanden die Polizeibeamten Diebesgut aus der C&A-Filiale und anderen Läden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 26-Jährigen bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Nach Bestätigung durch den Haftrichter beim Amtsgericht Trier wurde er in die Justizvollzugsanstalt Trier gebracht.

Karl-Peter Jochem: „Wir ermitteln wegen des Verdachts auf räuberischen Ladendiebstahl, da er dabei den Detektiv umgestoßen haben soll, sowie in den anderen Fällen wegen Diebstahls.“

Die Reaktionen Das Verhalten der Passanten beurteilt Polizei-Sprecher Jochem als „sehr löblich. Wir bedanken uns bei den Helfern.“ Auch Jens Mollenhauer ist voll des Lobes: „Besonders beeindruckt hat mich die Aussage eines jungen Helfers. Nachdem ich mich bei ihm für sein couragiertes Handeln bedankt hatte, sagte er, dass er sich bei der Feuerwehr engagiere und es doch selbstverständlich sei, zu helfen.“