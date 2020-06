Jubiläum : Trier-Saarburg feiert runden Geburtstag

Trier/Konz/Saarburg/Schweich Neuer historischer Überblick: Die Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises ist ab sofort erhältlich.

(red) Im Jahr 1969 war es soweit: Mit der Verwaltungsreform wurde aus den Kreisen Trier-Land und Saarburg der heutige Landkreis Trier-Saarburg. Die Gebietskörperschaft kann dabei auf eine lange Tradition zurückblicken. Bereits in preußischer Zeit wurde der Grundstein für die kreiskommunale Selbstverwaltung gelegt. Nun hat die Kreisvolkshochschule zu ihrem 50-jährigen Bestehen eine Festschrift für das Kreisjubiläum veröffentlicht. Rudolf Müller, Leiter der Kreisvolkshochschule, übergab die ersten Druckexemplare an Landrat Günther Schartz.

Das Deckblatt des neuen Sammelbandes zeigt das Kreishaus in Trier und das Gebiet des heutigen Landkreises mit den sechs Verbandsgemeinden Trier-Land, Konz, Saarburg-Kell, Hermeskeil, Ruwer und Schweich, das die kreisfreie Stadt Trier umschließt. Es ist das Resultat der letzten 50 Jahre – zuletzt mit der Zusammenlegung der Verbandsgemeinden Saarburg und Kell zum 1. Januar 2019.

Diese jüngste Epoche bildet den vorerst letzten Teil einer gut 200-jährigen Kreisgeschichte seit den preußischen Anfängen in der Rheinprovinz 1816. Die damals neu gebildeten Kreise Trier-Land und Saarburg im preußischen Regierungsbezirk Trier hatten als historische Vorläufer des heutigen Landkreises im Wesentlichen bis zur rheinland-pfälzischen Verwaltungsreform von 1969/70 Bestand. Erste Änderungen der Kreisgrenzen fanden allerdings bereits nach dem Zweiten Weltkrieg durch Anordnung der französischen Besatzungsmacht gegenüber dem Saarland statt. Eingemeindungen von kreisangehörigen Gemeinden in die Stadt Trier hatte es schon 1912 und 1930 gegeben, bevor dann 1969 die große Eingemeindungswelle per Landesgesetz rollte. Im selben Jahr wurde der Landkreis Trier-Saarburg durch die Zusammenlegung der beiden Altkreise neu gebildet.