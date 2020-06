Feuer im Studierturm in Trier - Vier Verletzte - 60 Bewohner evakuiert (Update/Fotos)

Kostenpflichtiger Inhalt: Großeinsatz in Trier

Trier Im sogenannten Studierturm in Trier-Nord ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen wurden bei dem Wohnungsbrand verletzt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag um 0.54 Uhr wurde die Feuerwehr in die Herzogenbuscher Straße zum Studierturm alarmiert. Gemeldet wurde über die Notrufnummer 112 ein Heimrauchmelder mit Brand.

Bei Ankunft an der Einsatzstelle stellten die Kräfte der Feuerwehr fest, dass aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss eine sehr starke Rauchsäule zu sehen war. Umgehend wurden weitere Feuerwehreinheiten nachalarmiert.

Während sich die ersten Kräfte, unter schwerem Atemschutz, fertig machten für die Brandbekämpfung, bestand die weitere Arbeit von Polizei und Feuerwehr darin, die Bewohner in dem sogenannten Studierturm zu evakuieren. Teilweise mussten die Bewohner aus dem Schlaf gerissen und ins Freie gebracht werden. Insgesamt mussten 60 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Währenddessen gab es für die Einsatzleitung die Rückmeldung, dass es in der Wohnung, in der der Heimrauchmelder zu hören war, zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand gekommen sei. „Die Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer im Innenangriff sehr schnell löschen,“ erklärte der Pressesprecher der Stadt Trier, Ernst Mettlach, vor Ort. Insgesamt wurden vier Menschen durch Rauchgasvergiftungen verletzt. Ein Bewohner, der Feuer noch selbst löschen wollte, zog sich schwerere Verletzungen zu. „Das Problem war die starke Rauchentwicklung in dem Hochhaus“, sagte Mettlach.