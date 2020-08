Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte setzen sieben Müllbehälter in Trier-West in Brand

Unbekannte setzen sieben Müllbehälter in Trier-West in Brand

Trier Sieben Mülltonnen haben Sonntagnacht in Trier-West in Flammen gestanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Trierer Westen brannten laut Polizei in der Nacht zu Montag, 17. August, sieben Müllbehälter. Sie wurden offenbar von bisher Unbekannten angezündet. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei brannten am Sonntagnacht gegen 23.55 Uhr vier Papiermülltonnen in der Straße In den Särken. Die Mülltonnen brannten komplett ab. Gegen 1.45 Uhr wurde zunächst eine Papiermülltonne in der Aachener Straße/Ecke Römerbrücke angezündet. Das Feuer griff auf eine danebenstehende Restmülltonne über, die in einer Box stand. Beide Mülltonnen und die Box wurden beschädigt.