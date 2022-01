Feuerwehr : Warum das Feuerwehrhaus Pluwig-Gusterath immer noch nicht gebaut ist

Am Standort des bisherigen Gerätehauses Pluwig soll ein gemeinsames Gerätehaus für die fusionierte Feuerwehr Pluwig-Gusterath entstehen. Das Bild stammt aus dem Jahr 2017. 2022 hat sich an der Szenerie nicht viel verändert. Foto: TV/Harald Jansen

Pluwig/Gusterath Bald ist es sechs Jahre her, dass die Feuerwehren in Pluwig und Gusterath ihre Fusion beschlossen haben. Ein gemeinsames Feuerwehrhaus wird seitdem geplant. Und doch steht der Neubau bis heute nicht. Woran das liegt und was der aktuelle Stand ist.