Brandschutz : Trier-Land Feuerwehr: Neuer Wehrleiter muss erst ausgebildet werden

Wer wird neuer Wehrleiter in der Verbandsgemeinde Trier-Land? Die Verwaltung hält sich noch bedeckt? Foto: dpa/David Inderlied

Trier Wer wird neuer Wehrleiter in der Verbandsgemeinde Trier-Land? Diese Frage soll wohl noch im Februar geklärt werden. Als Favorit gilt ein Bewerber, der noch eine entsprechende Ausbildung durchlaufen soll. Daraus ergeben könnte sich eine weitere Personalie.

Wer wird neuer Chef oder neue Chefin von mehr als 600 Mitgliedern von freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Trier-Land? Die VG unternimmt den zweiten Versuch, den Posten des Wehrleiters mit einem Hauptamtlichen zu besetzen. Nun scheint ein passender Kandidat gefunden zu sein. Zum Kandidaten etwas sagen möchte die Verbandsgemeindeverwaltung jedoch nichts.

Sprecherin Johanna Fox teilt mit, dass sich die Verwaltung für einen Bewerber für das Amt des hauptamtlichen Wehrleiters entschieden hat. „Allerdings sind noch mehrere Schritte des Einstellungsverfahrens zu durchlaufen, einschließlich eines zustimmenden Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses, der am 15. Februar tagt“, sagt die Behördensprecherin. Offensichtlich geht die Verwaltung der Verbandsgemeinde Trier-Land davon aus, dass die Ausschusssitzung mehr oder weniger Formsache ist. Denn für den 16. Februar hat die Behörde zur offiziellen Vorstellung des künftigen Wehrleiters eingeladen.

Wehrleiter in Trier-Land: hauptamtlich oder nebenberuflich?

Nun ist die Personalie Wehrleiter eine in der Verbandsgemeinde heiß diskutierte Angelegenheit. Denn es gibt im Rat sehr unterschiedliche Haltungen. Ratsmitglieder von CDU und Grünen setzen darauf, dass der Wehrleiter so wie in nahezu allen anderen Verbandsgemeinden auch weiterhin ein Ehrenamtlicher sein soll. Das heißt: Ein entsprechend ausgebildeter Feuerwehrmann soll neben seinem normalen Beruf die Aufgaben des Wehrleiters erledigen. Freie Liste, SPD und Bürgermeister Michael Holstein vertreten hingegen die Ansicht, dass dieser Posten nur von einem Experten wahrgenommen werden kann, der sich der komplexen Aufgabe voll und ganz widmen kann.