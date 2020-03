Brandschutz : Kaseler Feuerwehr hat neue Leitung

Kasel Ein jüngeres Trio übernimmt Führungsaufgaben. Für die bisherigen Amtsinhaber gab es großen Dank. Im Juni steht ein bedeutendes Jubiläum an.

Der bisherige Kaseler Wehrführer Klaus Raskob und sein Bruder und Stellvertreter Ralf Raskob kandidierten nicht mehr. Anders als in der TV-Ausgabe vom 3. März irrtümlich berichtet, hatte Ralf Raskob bereits im Vorfeld erklärt, für die Ämter des Wehrführers und dessen Stellvertreter nicht zur Verfügung zu stehen. Beide Brüder möchten den Weg frei machen für „sehr gut ausgebildete Nachwuchskräfte“, damit diese in Führungspositionen aufrücken können. Nach fast 40 Jahren aktivem Dienst bei der Feuerwehr Kasel, davon 25 Jahre als Wehrführer und fünf Jahre als stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer, stellte Klaus Raskob sein Amt für die jüngere Generation zur Verfügung. Sein Bruder Ralf Raskob gibt nach 16 Jahren stellvertretender Wehrführer sein Amt ebenfalls ab. Klaus Raskob war 1982 in die Feuerwehr Kasel eingetreten und hatte während seiner Amtszeit zahlreiche Führungs- und Fachlehrgänge absolviert. 2015 wurde ihm das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande für besondere Verdienste und 2019 das goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35 Jahre verliehen. Mit etwas Wehmut dankte er seinen Kameradinnen und Kameraden. Sein Bruder Ralf Raskob trat 1984 in die Feuerwehr Kasel ein. Bereits 1989 trat er in den Gefahrstoffzug des Landkreises Trier-Saarburg ein, in dem er von 1997 bis 2009 als stellvertretender Zugführer tätig war. Ralf Raskob absolvierte zahlreiche Führungs- und Fachlehrgänge während seiner Amtszeit. Beide Brüder erreichten den Dienstgrad Hauptbrandmeister. In seiner letzten Funktion als stellvertretender Wehrführer bedankte sich Ralf Raskob ebenfalls für die kameradschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit während seiner aktiven Dienstzeit.